26 maggio 2013: Frattesi era a bordo campo come raccattapalle

Ormai è fatta per la partenza di Frattesi. Vent'anni dopo è pronto a tornare dove tutto è iniziato. Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, Il centrocampista classe 1999 si formò al Delle Vittorie, la scuola di calcio di Angelo di Livio. Poi iniziò a conoscere l'ambiente biancoceleste, entrando nel settore giovanile della Lazio. Club con cui rimase fino all'adolescenza.

In vesti diverse

Il 26 maggio 2013, mentre Klose e Lulic scrivevano la storia, Frattesi era a bordo campo nel ruolo di raccattapalle in occasione del derby di Coppa Italia. Il centrocampista ha costruito la sua carriera attraverso una lunga gavetta in Serie B, vestendo le maglie di Ascoli, Empoli e Monza. Con la squadra di Brocchi chiuse la stagione con il titolo di capocannoniere, per un totale di 8 gol e 41 presenze. Sono invece 11 le reti con il Sassuolo di Dionisi in Serie A: qui ha mostrato di saper lasciare il segno nelle partite più importanti segnando contro la Juventus, l'Inter e il Milan.

Il debutto in Nazionale

Nel 2022 venne convocato da Roberto Mancini, il centrocampista fece il suo debutto affrontando Germania, Inghilterra e Spagna. Lasciò la sua firma nelle reti segnate contro l'Olanda a Enschede e la Francia a Parigi.

Il passaggio all'Inter

La sua crescita avvenne con il club nerazzurro. Fu proclamato miglior mezz'ala dell'anno nel maggio 2023, per questo gli venne assegnato il premio “Bulgarelli Number 8”, succedendo nell'albo d'oro a giocatori come Pirlo, Barella e Pogba. Tuttavia, nell'era di Simone Inzaghi, trova meno spazio dal primo minuto. Parte dalla panchina in 82 delle 112 presenze. Nonostante questo, colleziona 12 presenze in Champions League da titolare, per un totale di tre reti e quattro assist.

Come l'ex Lazio, Pandev, segna contro il Bayern

Nell'aprile 2025, a tre minuti dal novantesimo, Frattesi segnò contro il Bayern Monaco, come aveva fatto in passato l'ex Lazio Pandev. La sua caratteristica diventa quella di decidere le partite negli ultimi minuti. Nell'ultimo triennio metà dei gol realizzati arrivò proprio allo scadere.

Adesso, dopo il suo percorso passato nelle giovanili della Lazio, è molto vicino a vestire nuovamente i colori biancocelesti.