Peruzzi dice no a Lotito: niente ritorno alla Lazio

Come riportato da Il Tempo, incontro anticipato rispetto alla previsioni ma Angelo Peruzzi ha detto no.

L'incontro di lunedì sera

Fraioli

Ci ha provato il presidente Lotito, impegnato nell'operazione Reggina, ha parlato a lungo lunedì sera col suo ex dirigente ma non è stato trovato l'accordo.

Peruzzi non si è convinto

Altro che ritorno dopo il traumatico divorzio dell'estate 2021, l'ex portiere biancoceleste non si è convinto ad accettare la proposta del numero uno del club. Il rischio di ritrovarsi con poteri limitati ha prevalso sulla voglia di rientrare nella «sua» Lazio per dare una mano in un momento cosi delicato.