Di Marzio: "Asp Jensen vuole la Lazio. Si cerca l'intesa col Bayern Monaco…"

Ieri si è ufficialmente aperta la sessione estiva di calciomercato in Serie A. La Lazio è alle prese con il blocco del mercato a saldo zero, pertanto operare in entrata sarà difficile e si dovrà per forza attendere prima un'uscita.

Asp Jensen vuole la Lazio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Asp Jensen vuole la Lazio. Il trequartista di proprietà del Bayern Monaco ha ricevuto l'interesse di altri club, ma ha ribadito la volontà di giocare per il club biancoceleste. La Lazio è ora a lavoro con la società bavarese per trovare l'intesa.

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