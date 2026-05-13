Derby, Sarri furioso: "Lunedì vengo, domenica alle 12:30 no. Se fossi il presidente non presenterei la squadra"

Al termine della gara contro l'Inter per la finale di Coppa Italia, il tecnico biancoceleste Sarri si è anche soffermato sul prossimo impegno di campionato contro la Roma e sulle polemiche nate dall'orario e della data della stracittadina.

Ho la sensazione che lunedì verrò, domenica alle 12:30 non vengo, giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega, ora devono rimediare. Ci sono una serie di errori clamorosi, il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se io fossi presidente non presenterei la squadra, tanto per noi è uguale: perderemmo un punto per penalizzazione. Non è calcio, è qualcosa di diverso.