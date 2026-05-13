Lazio-Inter, doloroso ko per i biancocelesti: Felipe Caicedo si congratula con i nerazzurri
Felipe Caicedo ha commentato sulla piattaforma social X la vittoria dell'Inter in finale di Coppa Italia
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Felipe Caicedo ha voluto commentare l'esito della sfida su X. L'ex attaccante dell'Ecuador, pur ribadendo il suo legame con il club attraverso l'hashtag #ForzaLazio, non ha potuto fare a meno di riconoscere la superiorità degli avversari con un onesto: "Complimenti Inter tropo forti".
Il post di Caicedo
Verso il futuro: una ricostruzione obbligata
Con il sipario che cala sulla stagione europea, l'ambiente laziale si ritrova ora davanti a un bivio fondamentale. La delusione per la sconfitta e la certezza di restare fuori dai palcoscenici internazionali per il secondo anno consecutivo impongono una riflessione profonda.