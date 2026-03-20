Roma-Bologna, fermo preventivo per 11 tifosi: sequestrati oggetti pericolosi

In occasione di Roma Bologna, undici tifosi giallorossi sono stati sottoposti a fermo preventivo da parte della Polizia di Stato, mentre cinque minorenni sono stati affidati nuovamente alle famiglie. Il gruppo è stato bloccato con oggetti potenzialmente pericolosi nei pressi della tangenziale.



Come comunicato sul sito ufficiale della Questura di Roma,

Undici sostenitori della Roma sono stati fermati preventivamente dalla Polizia di Stato, in applicazione del decreto legge 23/2026, dopo essere stati individuati poco prima delle ore 19:00 mentre cercavano di raggiungere la tangenziale nella zona di via degli Orti della Farnesina, con il probabile intento di compiere azioni ostili nei confronti dei tifosi del Bologna. Insieme a loro sono stati identificati anche cinque minorenni, successivamente riaffidati ai rispettivi nuclei familiari.



Controlli e intervento della Polizia prima di Roma Bologna



Sotto costante osservazione grazie anche all’impiego di pattuglie ippomontate e reparti delle forze dell’ordine, i membri del gruppo sono stati fermati e identificati. Durante le perquisizioni, sono stati trovati in possesso di martelli, aste e altri oggetti in ferro ritenuti idonei ad offendere.

Sicurezza negli eventi sportivi e fermo preventivo

Verificata la presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e considerati i segnali di pericolosità per il regolare svolgimento dell’evento sportivo, anche alla luce del possesso di oggetti offensivi, tutti i soggetti coinvolti sono stati accompagnati negli uffici della Questura per il fotosegnalamento e le successive procedure di polizia giudiziaria.