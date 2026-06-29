Lazio, tra mercato a saldo zero e rinnovi: il caso di Edoardo Motta resta in stand-by

Situazione di stallo a Formello. La politica del "saldo zero" sta condizionando pesantemente le mosse della Lazio, che non può chiudere nuovi acquisti senza aver prima sfoltito la rosa. Inoltre, i vincoli economici hanno fatto scattare il semaforo rosso anche per i rinnovi contrattuali. Attualmente, la società può prolungare gli accordi solo mantenendo le cifre precedenti, rendendo impossibile qualsiasi adeguamento per i profili più importanti della rosa.

Motta, rinnovo "congelato" nonostante la fiducia

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, anche Edoardo Motta dovrà restare in sospeso. Il giovane portiere ha stregato la dirigenza, che nelle scorse settimane aveva pronto un nuovo contratto che prevedev anche un aumento. Tuttavia, le restrizioni finanziarie hanno bloccato tutto sul più bello.

Obiettivo crescita: resta la stima del club

Nessun allarme, però: la volontà di proseguire insieme resta salda, sia da parte della società che del ragazzo. Si tratta solo di un rinvio forzato a cui la Lazio, al momento, non può sfuggire. Il progetto tecnico rimane invariato: Motta resta un pilastro del futuro e, nella prossima stagione, continuerà il suo percorso di maturazione lavorando alle spalle di Mandas, pronto a giocarsi le sue carte ogni volta che il mister gli concederà spazio tra i pali.