Verso Lazio-Inter: le due tifoserie riunite per un speciale addio al celibato. Il video
La tifoseria biancoceleste e nerazzurra si è riunita per festeggiare le due sfide consecutive in un modo molto speciale, ecco il video
L'ultimo atto della coppa nazionale vede di fronte due realtà che arrivano all'appuntamento con stati d'animo e obiettivi differenti, ma con la stessa identica fame di vittoria. Per i biancocelesti di Maurizio Sarri, la finale rappresenta il crocevia di un'intera stagione. Dopo un campionato tra alti e bassi, la Coppa Italia è diventata il sentiero privilegiato per conquistare un trofeo e garantirsi un posto nelle competizioni europee. Dall'altra parte troviamo un'Inter che ha già cucito sul petto il suo 21° Scudetto (vinto matematicamente con diverse giornate d'anticipo). Sotto la guida tecnica, i nerazzurri puntano al Double nazionale per suggellare un'annata dominante. Per festeggiare le due sfide consecutive (Serie A e Coppa Italia), la tifoseria biancoceleste e nerazzurra ha deciso di celebrare "l'addio al celibato" in un modo molto speciale, segno di un gemellaggio che prosegue con lo stesso affetto da generazioni.