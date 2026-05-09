Verso Lazio-Inter: le due tifoserie riunite per un speciale addio al celibato. Il video

L'ultimo atto della coppa nazionale vede di fronte due realtà che arrivano all'appuntamento con stati d'animo e obiettivi differenti, ma con la stessa identica fame di vittoria. Per i biancocelesti di Maurizio Sarri, la finale rappresenta il crocevia di un'intera stagione. Dopo un campionato tra alti e bassi, la Coppa Italia è diventata il sentiero privilegiato per conquistare un trofeo e garantirsi un posto nelle competizioni europee. Dall'altra parte troviamo un'Inter che ha già cucito sul petto il suo 21° Scudetto (vinto matematicamente con diverse giornate d'anticipo). Sotto la guida tecnica, i nerazzurri puntano al Double nazionale per suggellare un'annata dominante. Per festeggiare le due sfide consecutive (Serie A e Coppa Italia), la tifoseria biancoceleste e nerazzurra ha deciso di celebrare "l'addio al celibato" in un modo molto speciale, segno di un gemellaggio che prosegue con lo stesso affetto da generazioni.

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Lazio-Inter: tra cori e striscioni