Immobile show in Francia: protagonista con gol ed assist

L'attaccante campano dimostra di essere ancora in grado di fare la differenza

Leoni Andrea /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Stagione non positiva per Ciro Immobile, le questioni fisiche, infatti, non hanno permesso al centravanti classe 1990 di esprimersi come avrebbe voluto. Oggi però, Immobile è stato protagonista in Francia, in Ligue One, con la maglia del Paris Fc. L'ex attaccante della Lazio infatti si è messo in mostra giocando un ottimo match e segnando un gol e fornendo un assist. A riportarlo è Sky tramite i suoi canali social.

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Le giocate di oggi di Ciro Immobile

 

Immobile al Paris Fc

Altre giocate per Ciro Immobile. Dopo essere andato a segno contro il Le Havre, Immobile ritrova il gol. L’attaccante italiano prima batte Lukas Hrádecký con una gran botta sotto la traversa e firma il momentaneo 2-0. Poi, dopo pochi minuti, serve anche l’assist per Ikoné, che porta il Paris FC sul 3-0.

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