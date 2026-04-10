Immobile show in Francia: protagonista con gol ed assist

Stagione non positiva per Ciro Immobile, le questioni fisiche, infatti, non hanno permesso al centravanti classe 1990 di esprimersi come avrebbe voluto. Oggi però, Immobile è stato protagonista in Francia, in Ligue One, con la maglia del Paris Fc. L'ex attaccante della Lazio infatti si è messo in mostra giocando un ottimo match e segnando un gol e fornendo un assist. A riportarlo è Sky tramite i suoi canali social.

Le giocate di oggi di Ciro Immobile

Immobile al Paris Fc

Altre giocate per Ciro Immobile. Dopo essere andato a segno contro il Le Havre, Immobile ritrova il gol. L’attaccante italiano prima batte Lukas Hrádecký con una gran botta sotto la traversa e firma il momentaneo 2-0. Poi, dopo pochi minuti, serve anche l’assist per Ikoné, che porta il Paris FC sul 3-0.