Immobile show in Francia: protagonista con gol ed assist
L'attaccante campano dimostra di essere ancora in grado di fare la differenza
Stagione non positiva per Ciro Immobile, le questioni fisiche, infatti, non hanno permesso al centravanti classe 1990 di esprimersi come avrebbe voluto. Oggi però, Immobile è stato protagonista in Francia, in Ligue One, con la maglia del Paris Fc. L'ex attaccante della Lazio infatti si è messo in mostra giocando un ottimo match e segnando un gol e fornendo un assist. A riportarlo è Sky tramite i suoi canali social.
Le giocate di oggi di Ciro Immobile
Immobile al Paris Fc
Altre giocate per Ciro Immobile. Dopo essere andato a segno contro il Le Havre, Immobile ritrova il gol. L’attaccante italiano prima batte Lukas Hrádecký con una gran botta sotto la traversa e firma il momentaneo 2-0. Poi, dopo pochi minuti, serve anche l’assist per Ikoné, che porta il Paris FC sul 3-0.