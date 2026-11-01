Isaksen nel post: "Era troppo importante per noi. Adesso siamo primi, è bellissimo..."

A fine match, vinto dalla Lazio contro il Cagliari, è intervenuto, ai microfoni di Dazn, Isaksen.

Sono molto contento di aver aiutato la squadra, era troppo importante per noi. Adesso siamo primi, è bellissimo. Proviamo a migliorare in ogni partita, la stagione è ancora molto lunga. Adesso dobbiamo andare a casa e studiare per la traversa contro il Napoli, dobbiamo fare bene. La classifica non si guarda.