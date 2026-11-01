Isaksen nel post: "Era troppo importante per noi. Adesso siamo primi, è bellissimo..."

"Proviamo a migliorare in ogni partita, la stagione è ancora molto lunga..."

Alisia Cerqua /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Le parole di Isaksen

A fine match, vinto dalla Lazio contro il Cagliari, è intervenuto, ai microfoni di Dazn, Isaksen.  

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L'intervista

Sono molto contento di aver aiutato la squadra, era troppo importante per noi. Adesso siamo primi, è bellissimo. Proviamo a migliorare in ogni partita, la stagione è ancora molto lunga. Adesso dobbiamo andare a casa e studiare per la traversa contro il Napoli, dobbiamo fare bene. La classifica non si guarda. 

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