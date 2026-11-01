Mandas nel post: "Questa è la mentalità del mister, il "Non mollare mai". Aspettative?..."

Christos Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC poco dopo il fischio finale del match Lazio-Cagliari.

Questa vittoria è importante e pesante per noi, perché il Cagliari gioca bene è una bella squadra. Dal primo minuto fino all’ultimo abbiamo dovuto lottare per vincerla. Siamo molto contenti. Questa è la mentalità del mister, il non mollare mai. Siamo stati tutti positivi, fino alla fine dobbiamo essere così.