Mandas nel post: "Questa è la mentalità del mister, il "Non mollare mai". Aspettative?..."
Christos Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC poco dopo il fischio finale del match Lazio-Cagliari
Christos Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC poco dopo il fischio finale del match Lazio-Cagliari.
L'intervento di Mandas a LSC
Questa vittoria è importante e pesante per noi, perché il Cagliari gioca bene è una bella squadra. Dal primo minuto fino all’ultimo abbiamo dovuto lottare per vincerla. Siamo molto contenti. Questa è la mentalità del mister, il non mollare mai. Siamo stati tutti positivi, fino alla fine dobbiamo essere così.
Aspettative? Grazie al mister siamo umili, viviamo partita dopo partita. Oggi è una partita molto tosta, difficile perché l’avversario era forte e sapeva chiudere gli spazi molto. Noi dovevamo fare di tutto dal primo minuto fino all’ultimo, è stata una partita che ci può agitare per il futuro a capire quando siamo in difficoltà come vincere.