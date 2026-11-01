La Lazio vola da sola in vetta alla classifica, Gattuso: "È stata una partita importante per noi..."

Vittoria per la Lazio che si posiziona al primo posto in classifica da sola. Il Cagliari di Pisacane perde per un risultato di 2-1.

Nel post partita, il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

È stata una partita molto difficile, si fa fatica ma penso che chi è entrato abbia cambiato la partita. È stata una partita importante per noi, oggi abbiamo fatto di tutto per portarla a casa. Il Cagliari è una squadra fastidiosa, grandi complimenti ai miei ragazzi. La cosa che mi rende più orgoglioso è chi è entrato, con voglia. Quando non si gioca da fastidio a tutti, però penso che oggi i cinque cambi ci hanno dato una grandissima mano. Sicuramente potevamo stare in campo in maniera migliore. Mancano 12 punti al traguardo che ho detto da inizio stagione e poi vedremo. Dobbiamo pensare partita dopo partita, sia io che i miei giocatori meglio che non vediamo la classifica sennò ci gira la testa. Dobbiamo lavorare e pedalare. La verità è che è una squadra che ci crede, che lavora bene, sta bene insieme. Dobbiamo essere bravi a trovare sempre una soluzione, a leggere. Si continua su questa strada, siamo partiti in Coppa Italia e questa squadra ha continuato a credere in quello che faceva. La differenza la sta facendo la mentalità, la voglia, si corre senza lamentarsi. Noi dobbiamo andare forte, ci aiutiamo, sappiamo dove possiamo rischiare perché vogliamo fare determinate cose. L'importante è andare forte e pedalare.