Nazionale, Cardone: "La rosa dell'Irlanda ha fame, sarà una gara complessa. Immobile?..."

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo i playoff della Nazionale Italiana e la mancata convocazione di Immobile

Michelle De Angelis /
Photo by Charles McQuillan/Getty Images via onefootball
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Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo i playoff della Nazionale Italiana e la mancata convocazione di Immobile.

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Giulio Cardone a Radiosei 

Gli obiettivi della Lazio 

Quest’anno lo stesso Sarri ha detto che non abbiamo obiettivi, che non glieli ha dati la società. Per la Nazionale invece non andare per la terza volta ai Mondiali sarebbe grave. 

Immobile in Nazionale

Lui ci ha sofferto tantissimo per quella situazione, le sue responsabilità se le è sempre prese ma ha subìto uno stillicidio. Il popolo laziale lo sosteneva in un momento di grande ingiustizia; segnava in tutti i modi, era il capocannoniere, poi Mancini lo faceva giocare da falso nove.

Italia-Irlanda

L’unico che si conosce è Bradley, terzino destro del Liverpool, che è infortunato. Gli altri non hanno grande fama a livello internazionale, ma hanno fame. Mi aspetto quindi una gara complessa. 

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