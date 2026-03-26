Italia-Irlanda, Prandelli: "Gattuso ha scelto una via che darà grandi risultati. La partita?"

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale Italiana, si è espresso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport riguardo ai playoff tra Italia e Irlanda del Nord, in programma stasera alle ore 20:45.

Sono ottimista per un semplice motivo: perché Rino ha scelto una strada nuova che darà grandi risultati, non ho dubbi. Quella del rapporto diretto con i giocatori. Non gli hanno concesso lo straccio di uno stage, neanche due giorni per avere la squadra con sé, e lui cos’è a fatto? S’è inventato lo stage in giro per l’Italia e l’Europa, andando a incontrare tutti i suoi giocatori. A cena, a pranzo, come tra amici, non parlando necessariamente di calcio. Sa cosa pensano i giocatori adesso? Di essere in una famiglia.