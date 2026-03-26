Fiocco rosa per Briga e Arianna! È nata la piccola Allegra: il post

Nella giornata odierna, il cantante Briga e l’attrice Arianna Montefiori hanno annunciato la nascita della loro bambina. La coppia ha condiviso la gioia del momento con una foto scattata direttamente in ospedale a Roma, mostrando il primo scatto di famiglia insieme alla neonata.

Benvenuta Allegra

​La piccola è stata chiamata Allegra, un nome che riflette la felicità espressa dai genitori nel post social. Accompagnata dalla dedica "Figlia di un immenso Amore". È il coronamento di un legame fortissimo, definito proprio da loro come la figlia di un amore immenso. Un caloroso benvenuto alla nuova arrivata, che ha già conquistato il cuore di tutti i tifosi della coppia con il suo debutto ufficiale a Roma.

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