Lazio, tutti pazzi per Gila: dalla Serie A alla Premier League

Il futuro di Mario Gila potrebbe essere distante dalla Lazio al termine della stagione. Il difensore spagnolo, formato nel vivaio del Real Madrid, è entrato nel mirino di diversi club di Premier League e potrebbe salutare la Serie A per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Lazio: Gila nel mirino della Premier League

Secondo quanto riportato da Caughtoffside, l’Aston Villa sarebbe attualmente in pole position nella corsa al centrale biancoceleste. Il tecnico Unai Emery vuole rinforzare il reparto arretrato e avrebbe individuato in Gila il profilo ideale per migliorare la qualità della difesa.

Gila tra Aston Villa, Tottenham ed Everton

Tuttavia, anche Tottenham ed Everton restano fortemente interessati e dispongono delle risorse economiche necessarie per chiudere l’operazione. La concorrenza inglese si fa sempre più intensa per il difensore della Lazio.