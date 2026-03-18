Stadio Flaminio, il comunicato della Federsupporter

Patrizio Pasqualini /
lotito stadio flaminio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Federsupporter comunica di aver ricevuto in data 12 marzo scorso dal Comune di Roma gli atti e i documenti ,finora depositati,  relativi al progetto della SS Lazio concernenti lo Stadio Flaminio.

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La documentazione, trasmessa su istanza presentata al Comune dall’avvocato Luciano Cucculelli in nome e per conto di Federsupporter, si compone di:

  1. Elaborati generali: Urbanistica e Territorio – Mobilità – Ambiente (n. 31 documenti)
  2. Elaborati architettonici: Urbanistica (n. 39 documenti)
  3. Elaborati tecnologici: Impianti Meccanici (n. 17 documenti)
  4. Schema di convenzione
  5. PEF asseverato
  6. Lettere accompagnamento/trasmissione del 6 e 9 febbraio 2026.

Ciò premesso, Federsupporter si riserva di esaminare e valutare la suddetta documentazione fornendo al riguardo le proprie osservazioni ai fini del rispetto della coerenza e correttezza del processo amministrativo.

Il Presidente

Alfredo Parisi

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