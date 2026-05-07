Europa League, la finale sarà tra Aston Villa e Friburgo

Dopo aver conosciuto le finaliste di Champions League, il giovedì europeo ha definito anche l'atto conclusivo dell'Europa League. Proprio questa sera sono andate in scena le semifinali di ritorno tra Aston Villa-Nottingham Forest e Friburgo-Braga.

La seconda competizione più importante d'Europa è ormai arrivata ai titoli di coda e, anche in questa stagione, non ci sarà alcuna italiana in finale. Bologna e Roma, le due italiane qualificate, sono state eleminate nei turni precedenti: la squadra di Italiano ai quarti di finale proprio contro l'Aston Villa, mentre i giallorossi agli ottavi di finale per mano dei rossoblù nel derby tutto italiano.

A conquistare il pass per la finale sono state dunque Aston Villa e Friburgo, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Nottingham Forest e Braga.

Aston Villa-Nottingham Forest 4-0 (4-1), rimonta show dei Villans

Il calcio di rigore trasformato da Chris Wood al 71' aveva permesso al Nottingham di aggiudicarsi il primo round al City Ground, imponendosi per 1-0. Al ritorno, disputato al Villa Park, l'Aston Villa ha ristabilito l'equilibrio nel corso del primo tempo grazie alla rete di Watkins al 36'. Nel secondo tempo succede di tutto: è l'Aston Villa a prendere in mano la partita, ribaltando il risultato grazie al rigore siglato da Buendia e trovando i gol dei definitivi 4-1 con la doppietta di McGinn. Un successo che consente ai Villans di staccare il pass per la finale.

Friburgo-Braga 3-1 (4-3), portoghesi ko, i tedeschi conquistano la finale

In contemporanea, l'altra semifinale è andata in scena al Park Stadion tra Friburgo e Braga. Nella gara d'andata erano stati i portoghesi ad avere la meglio per 2-1, grazie alle reti di Tiknaz e Dorgeles, mentre per i tedeschi era stato Grifo ad accorciare le distanze. Nel ritorno di questa sera, la sfida si è subito complicata per i Braguistas con il rosso diretto rimediato da Dorgeles per un fallo da ultimo uomo su Beste. Pochi minuti più tardi, Kubler ha approfittato della superiorità numerica firmando il momentaneo 2-2 complessivo, prima della rete della rimonta definitiva siglata da Manzambi. Nella ripresa il Friburgo cala il tris con Kubler, autore della doppietta personale che aumenta ulteriormente il vantaggio sui tedeschi. Tuttavia, il Braga prova a restare in partita grazie alla rete di Pau Victor, che riaccende le speranze dei portoghesi senza però bastare per conquistare la finale. Il doppio confronto si chiude infatti sul 4-3 complessivo in favore del Friburgo, capace, come nel caso dell'Aston Villa, di ribaltare il risultato dell'andata.