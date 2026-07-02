Protesta tifosi, Montesano: "Oltre il risultato, oltre la gestione che ora è un’indigestione…"

Con un video mandato in onda dal maxischermo del palco della manifestazione anche l'attore Enrico Montesano ha voluto dare il suo contributo

Beniamino Civitelli /

Con un video mandato in onda dal maxischermo del palco della manifestazione anche l'attore Enrico Montesano ha voluto dare il suo contributo. 

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Le parole di Enrico Montesano

Oltre il risultato, oltre la gestione che ora è un’indigestione. Non la digeriamo più, ci rimane sullo stomaco. Faccio i complimenti ai cugini tifosi della Reggina, mo vie’ er bello… Facile essere della Lazio quando le cose vanno bene, mo bisogna essere della Lazio, avete fatto bene a riunirvi tutti questa sera, col cuore sto con voi.

Il video

 

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