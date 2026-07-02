Protesta tifosi, Montesano: "Oltre il risultato, oltre la gestione che ora è un’indigestione…"
Con un video mandato in onda dal maxischermo del palco della manifestazione anche l'attore Enrico Montesano ha voluto dare il suo contributo
Con un video mandato in onda dal maxischermo del palco della manifestazione anche l'attore Enrico Montesano ha voluto dare il suo contributo.
Le parole di Enrico Montesano
Oltre il risultato, oltre la gestione che ora è un’indigestione. Non la digeriamo più, ci rimane sullo stomaco. Faccio i complimenti ai cugini tifosi della Reggina, mo vie’ er bello… Facile essere della Lazio quando le cose vanno bene, mo bisogna essere della Lazio, avete fatto bene a riunirvi tutti questa sera, col cuore sto con voi.
Il video