Protesta tifosi, Montesano: "Oltre il risultato, oltre la gestione che ora è un’indigestione…"

Con un video mandato in onda dal maxischermo del palco della manifestazione anche l'attore Enrico Montesano ha voluto dare il suo contributo.

Oltre il risultato, oltre la gestione che ora è un’indigestione. Non la digeriamo più, ci rimane sullo stomaco. Faccio i complimenti ai cugini tifosi della Reggina, mo vie’ er bello… Facile essere della Lazio quando le cose vanno bene, mo bisogna essere della Lazio, avete fatto bene a riunirvi tutti questa sera, col cuore sto con voi.