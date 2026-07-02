Da Nesta a Veron passando per Signori: i videomessaggi di molti ex Lazio

Dal maxischermo del palco a Piazzale Ankara sono stati trasmessi i videomessaggi di alcuni ex giocatori della Lazio tra cui Alessandro Nesta, Beppe Signori e Juan Sebastian Veron.

Le parole di Nesta

Ciao ragazzi, è tempo che non ci sentiamo e vediamo ma siete sempre nel mio cuore. Spero che sia una grande festa, un grande abbraccio e forza Lazio.

L'intervento di Beppe Signori

Un saluto a tutti, non ho mai dimenticato l’11 giugno 1995, quando siete scesi in piazza per non farmi andare via. Sono orgoglioso di voi, un saluto da Beppe.

Il video di Veron

Volevo essere presente a questo momento, è un momento importante per voi e anche per me, sono contento di aver fatto parte della storia della Lazio, ho capito cosa significa far pare di una grandissima società e squadra. Tenete duro, io mi informo sempre, spero che questo momento possa passare per ricominciare una storia all’altezza di una società immensa come la Lazio. Vi abbraccio, vi voglio bene, grazie sempre per l’affetto e il modo in cui mi ricordate. Vi ricordo con amore, rispetto e onore, un abbraccio a tutti e sempre forza Lazio. Non mollate!

Il video completo