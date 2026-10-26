Ag. Mandas: "È un giocatore forte, non avevo dubbi. Gattuso…"
Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l'agente di Mandas, Diego Tavano, ha commentato l'ottimo avvio di stagione del suo assistito
Mandas - Fraioli
Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l'agente di Mandas, Diego Tavano, ha commentato l'ottimo avvio di stagione del suo assistito.
Le parole dell'agente di Mandas
Sono contento. È un giocatore forte e non avevo dubbi. Insieme a Gattuso ha trovato un'alchimia importante e queste sono cose che fanno la differenza. Sente fiducia e la sta ripagando.
La Lazio
La Lazio è forte, è stata sottovalutata. Se si prendono i singoli calciatori sono tutti di valore. Poi l'abilità di Gattuso di farli stare bene insieme dal punto di vista tattico e umano sta facendo la differenza.