Guardiola e la camicia odiata dai tifosi del Manchester City

Il campo ha dato il suo verdetto nella doppia sfida di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Gli uomini di Pep Guardiola non hanno mai assaporato l'idea di un passaggio del turno con un passivo complessivo (nei 180 minuti) che è stato di 5-1 per i Blanchos. In Inghilterra è risaputo anche come fanno notizia degli episodi extra campo ed è stato il caso proprio di Guardiola ed in particolare del suo oufit scelto per il match di ieri sera. L'allenatore dei Citizens infatti ha optato per una camicia di flanella alquanto insolita che ha di conseguenza urtato il gusto dei fans del Manchester City. A riportare l'episodio è stato anche Sportmediaset.

Il post social di Sportmediaset

Una camicia dal gran valore economico

Tantissimi hanno giudicato la camicia indossata da Pep Guardiola come inguardabile. Un outfit insolito per un allenatore di calcio, una camicia di flanella che alla vista non genera certo lusso ma è il caso di dire che l'apparenza inganna. Il valore infatti, dell'indumento indossato dall'allenatore del Manchester City, è di ben 290 euro. A riportarlo vari canali media tra cui Sportmediaset.