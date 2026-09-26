Al-Ittifaq anche su Pellegrini: nessuna apertura

L'Al-Ittifaq pensa anche a Pellegrini

Secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, l'Al-Ittifaq, oltre a Patric, avrebbe pensato anche a Pellegrini. Ma, per adesso, nessuna apertura. Il calciatore sta continuando gli allenamenti con i compagni.

Il contratto

Se partirà Patric, Pellegrini rimarrà l'unico tagliato fuori. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, e senza reinserimento l'unica opzione sarebbe il mercato di gennaio, che potrebbe prendere avvio già negli ultimi giorni di dicembre, si aspetta però la decisione della FIFA. Inoltre, nel contratto di Pellegrini è inserita una clausola che permette di allungare l'accordo fino al 2028.



I contratti in scadenza nel 2027

Il guadagno di Pellegrini è di 2,4 milioni netti. Nel 2027, oltre al suo contratto, saranno in scadenza anche quelli di altri tre calciatori: Cataldi, Cancellieri e Lazzari. Cataldi spera di rinnovare, Lazzari invece dovrebbe svincolarsi.