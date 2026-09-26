Incidente in vacanza per Matteo Cancellieri, dovrebbe essere comunque disponibile contro il Monza

Gli allenamenti sono ricominciati nella giornata di venerdì, ma tra i calciatori richiamati dal tecnico, è assente Cancellieri

Alisia Cerqua /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Giorni di riposo per la squadra, Cancellieri vittima di un'incidente

Gattuso aveva concesso alla squadra cinque giorni di riposo, gli allenamenti sono quindi ricominciati nella giornata di venerdì. Ma, tra i calciatori richiamati dal tecnico, è assente Matteo Cancellieri. 

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Nonostante l'incidente, dovrebbe essere disponibile per il match contro il Monza

Secondo quanto raccolto dall'edizione odierna de Il Messaggero, Cancellieri ha avuto un incidente durante i giorni di vacanza: il quotidiano riporta che il calciatore sarebbe scivolato sugli scogli a Ibizia. Nonostante il ginocchio sia ancora gonfio, il calciatore dovrebbe essere comunque disponibile contro il Monza. 

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