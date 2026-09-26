Incidente in vacanza per Matteo Cancellieri, dovrebbe essere comunque disponibile contro il Monza

Giorni di riposo per la squadra, Cancellieri vittima di un'incidente

Gattuso aveva concesso alla squadra cinque giorni di riposo, gli allenamenti sono quindi ricominciati nella giornata di venerdì. Ma, tra i calciatori richiamati dal tecnico, è assente Matteo Cancellieri.

Nonostante l'incidente, dovrebbe essere disponibile per il match contro il Monza

Secondo quanto raccolto dall'edizione odierna de Il Messaggero, Cancellieri ha avuto un incidente durante i giorni di vacanza: il quotidiano riporta che il calciatore sarebbe scivolato sugli scogli a Ibizia. Nonostante il ginocchio sia ancora gonfio, il calciatore dovrebbe essere comunque disponibile contro il Monza.