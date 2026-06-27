Lazio, via al programma estivo: le date del ritiro e le amichevoli

In vista dell’inizio della prossima stagione, la Lazio dovrà iniziare a delineare il programma estivo. La squadra guidata da Gennaro Gattuso dovrà affrontare un calendario che partirà in anticipo rispetto agli anni precedenti: il nono posto conquistato nella passata stagione obbligherà i biancocelesti a disputare i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova, in programma il 16 agosto all'Olimpico di Roma.

Il ritiro estivo

Un esordio anticipato che impone alla squadra di prepararsi al meglio in vista dell’appuntamento. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, il ritiro a Formello avrà inizio il 13 luglio e terminerà il 25, ma parallelamente il club starebbe lavorando anche per completare il calendario delle amichevoli estive.

Il calendario delle amichevoli ancora in definizione

Secondo il quotidiano, la prima sfida sarà contro la Primavera. Nel frattempo, la Lazio starebbe valutando anche due amichevoli contro Barletta e Frosinone. Tuttavia, oltre ai test con squadre italiane, la società starebbe lavorando anche all'organizzazione di altre due amichevoli internazionali. Solo nelle prossime settimane verrà delineato il calendario completo della preparazione estiva.