Peruzzi verso il ritorno: pronto un contratto di un anno da direttore tecnico

Dopo aver ufficializzato l’acquisto della Reggina, Claudio Lotito dovrà iniziare a pensare anche alle prossime mosse in casa Lazio. In un momento particolarmente complicato, con i tifosi che proseguono senza sosta la contestazione nei confronti della sua gestione e che hanno annunciato una nuova manifestazione in programma il prossimo 2 luglio, il presidente ora è chiamato a concentrarsi anche sul futuro del club capitolino.

Peruzzi-Lazio, programmato un nuovo vertice

Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, Angelo Peruzzi potrebbe presto far ritorno a Formello. L'ex portiere biancoceleste avrebbe già incontrato il presidente e, al momento, non avrebbe chiuso del tutto la porta per un rientro in società. Secondo il quotidiano, la prossima settimana è previsto un altro vertice, dato che entrambe le parti sarebbero impegnate con altre priorità in questo weekend.

Peruzzi come nuovo direttore tecnico

Dopo aver ricoperto il ruolo di club manager dal 2016 al 2021, Peruzzi potrebbe far ritorno nella Lazio, ma nel ruolo di direttore tecnico. La società sarebbe disposta a proporre all'ex Lazio un contratto di un anno, pur tenendo conto della posizione che intende assumere all'interno dell'organigramma biancoceleste: già dal suo primo ingresso nel 2016 Peruzzi aveva chiarito di non voler ricoprire il ruolo di intermediario con la tifoseria, bensì quello di ponte tra spogliatoio e dirigenza.

Nonostante le due parti non si fossero lasciate in buoni rapporti, Peruzzi potrebbe essere disposto a tornare in una piazza alla quale è rimasto profondamente legato, anche per la pressione di Gennaro Gattuso, che spingerebbe per il suo approdo come direttore tecnico. Proprio la volontà dell'allenatore potrebbe favorire la buona riuscita della trattativa.