Reggina, il sindaco Cannizzaro: "Lotito è entusiasta e carichissimo. È già a lavoro per..."

Claudio Lotito ha concluso la trattativa per l'acquisto della Reggina, con l'ufficializzazione del passaggio di proprietà arrivato nella giornata di ieri. Proprio sull'acquisto del club amaranto, attualmente militante in Serie D, da parte del patron biancoceleste si è espresso anche il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, rientrato in città da Roma e intercettato da alcuni cronisti.

Lotito-Reggina, le parole del sindaco Cannizzaro

È stata una lunga e complessa trattativa legata a questioni evidentemente tecniche che sono state abbondantemente e serenamente superate dalle parti. E consentitemi di ringraziare Claudio Lotito per la disponibilità che ha dimostrato sin da subito, ma anche Nino Ballarino con il quale abbiamo capito che era un obiettivo che dovevamo perseguire tutti quanti insieme.

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