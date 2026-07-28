Mancini il preferito di Malagò: era già stato contattato a fine maggio

Dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Leonardo e Maldini, come riportato da Sky Sport, il favorito di Malagò è Roberto Mancini. L'incarico del direttore sportivo azzurro e dell'advisor è durato appena 16 giorni, dall'annuncio di sabato 11 luglio alle dimissioni di lunedì 27 luglio. Come profilo individuato rimane anche Antonio Conte, che però non è mai stato contattato ufficialmente. Chiellini porterebbe ricoprire invece il ruolo di direttore tecnico.

Torna l'ipotesi Mancini

Prima che Malagò venisse eletto presidente della Figc, c'era stato un incontro, già a fine maggio, tra Mancini e l'allenatore marchigiano, alla fine del quale era uscito con la certezza che sarebbe diventato il ct. Dopo il no di guardiola e la vicenda di Pirlo, si riparte quindi da capo. L'unico nome al momento, insieme a quello di Mancini, è Antonio Conte, con lui però nessun contatto concreto.

Per il ruolo di direttore tecnico della Nazionale, al posto di Paolo Maldini, uno dei possibili nomi è Giorgio Chiellini. Resta da vedere se Malagò preferirà scegliere subito il nuovo ct per la panchina azzurra, oppure se punterà sulla nomina del direttore tecnico. In programma alle 12 di oggi il Consiglio federale.

Il commento di Zazzaroni riportato da Il Corriere dello Sport