Lotito: “Malagò in FIGC? Il nome non c’entra, ecco cosa ne penso…”

All‘uscita dell’Assemblea di Lega, Claudio Lotito ha commentato così la candidatura di Malagò per le prossime elezioni federali.

Le elezioni vengono indette con la legge 91 del 1981, una legge di 45 anni fa e non va bene. Lei ha un nome diverso? Non è il nome. Il nome non c'entra niente. Se una cosa non funziona va ristrutturata no? Ripeto, c'è una legge di 45 anni fa, fin quando c'è quella legge il sistema… Va ridisegnato tutto, ci vuole la nomina di un commissario.