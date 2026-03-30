Zaccagni, è corsa contro il tempo per la semifinale di Coppa Italia: le condizioni del Capitano

I motori si riaccendono a Formello: la ripresa degli allenamenti è fissata nella giornata odierna alle ore 14:00 e il Comandante sta facendo il conto alla rovescia per riavere la squadra al completo. Sul fronte dell'infermeria ci sono buone speranze per Cataldi, Basic e Gila, che puntano a stringere i denti e a tornare a disposizione già per la prossima sfida di Campionato contro il Parma, in programma il 4 aprile alle ore 20:45.

foto Proietto

Le condizioni di Mattia Zaccagni

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, si confermano le brutte notizie per il Capitano Mattia Zaccagni. Dopo lo stop muscolare rimediato nella sfida contro il Milan, vinta splendidamente dalle aquile, l'esterno si sottoporrà a nuovi esami strumentali tra oggi e domani per valutare le condizioni della lesione alla coscia destra. Secondo i tempi di recupero, il Capitano dovrebbe restare ai box per circa 40 giorni e ciò rende quasi impossibile l'idea di vederlo in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bergamo, in programma il 22 aprile. Nel frattempo Zaccagni continua a dividersi tra piscine e terapie, con la speranza di riuscire a dare la sua disponibilità per la gara più importante della stagione.

Caccia al vice-Zaccagni: le mosse del mister

Con il capitano ai box, si apre ufficialmente il casting per una maglia da titolare sulla corsia sinistra. L'opzione più calda porta all'esperienza e al carisma di Pedro. Tuttavia, si studiano anche altre soluzioni, come l'inserimento di Noslin, pronto a dare imprevedibilità e strappi alla manovra offensiva.