Lazio, il mistero Gigot: il difensore pronto al suo debutto della stagione? Le ultime

Samuel Gigot è ancora un oggetto misterioso per la difesa della Lazio. Il centrale francese è fermo ai box dall’estate scorsa a causa di un fastidioso infortunio alla caviglia che lo ha costretto all'operazione a settembre. Per via di questo lungo stop, il difensore non ha ancora potuto esordire ufficialmente in questa stagione.

Samuel Gigot: il rientro in campo si avvicina

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sembra iniziare a vedersi la luce in fondo al tunnel: il recupero sta procedendo nel migliore dei modi e la sosta del Campionato potrebbe essere l'occasione perfetta per rimetterlo in forma. Gigot fa parte della lista ufficiale per la Serie A e, secondo le ultime indiscrezioni, il suo debutto tra i convocati potrebbe arrivare prestissimo.

Uno sguardo al futuro

Nel frattempo il centrale stringe i denti e aspetta la sua occasione, pur sapendo che il mercato estivo è alle porte. Con un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, l'obiettivo del francese sembra essere quello di chiudere la stagione al massimo con la maglia biancoceleste, per poi cercare una nuova sfida professionale altrove in estate.