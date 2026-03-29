Maldini si racconta: “Trequartista la mia natura, ma con Sarri sto bene anche da centravanti”

Daniel Maldini si mette a nudo e racconta la sua evoluzione tattica. Il talento biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, ha parlato del suo ruolo e del rapporto con Maurizio Sarri, sottolineando la propria disponibilità ad adattarsi alle esigenze della squadra.

Ho sempre preferito il ruolo di trequartista, ma con Sarri mi trovo bene anche come centravanti”, ha dichiarato l’ex Milan, evidenziando come il lavoro con il tecnico stia ampliando le sue caratteristiche.

Una dichiarazione che conferma la trasformazione vissuta negli ultimi mesi. Arrivato con l’etichetta di giocatore offensivo più creativo, Maldini si è ritrovato spesso al centro dell’attacco nel sistema di Sarri, chiamato a interpretare un ruolo diverso, più fisico e di riferimento.

La sua disponibilità rappresenta un segnale importante per lo staff tecnico, che punta sulla sua crescita e sulla capacità di adattarsi. In una Lazio alla ricerca di certezze offensive, la versatilità dell’ex Atalanta può diventare un’arma preziosa.

Ora, però, servono anche i numeri. Dopo aver trovato continuità di impiego, Maldini è chiamato al salto definitivo: incidere sotto porta e dimostrare di poter essere una soluzione credibile in entrambe le posizioni.