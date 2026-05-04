La Roma schianta la Fiorentina: finisce 4-0 all'Olimpico
Vince in scioltezza la Roma in casa contro la Fiorentina di Vanoli, termina 4-0 allo Stadio Olimpico con la partita già chiusa nel primo tempo
Vince in scioltezza la Roma in casa contro la Fiorentina di Vanoli, termina 4-0 allo Stadio Olimpico con la partita già chiusa nel primo tempo.
La partita
Parte fortissimo la Roma, che in poco più di mezzora si trova già sul 3-0 grazie alle reti di Mancini(13'), Wesley (17') ed Hermoso (34'). Nella ripresa basta il gol di Pisilli per rifinire il risultato intorno all'ora di gioco. Gasperini vince così con agilità su Vanoli e si rilancia per la corsa Champions League.
La classifica e la situazione della Fiorentina
La Roma sfrutta il passo falso della Juventus contro il Verona ed il pareggio del Como per rilanciarsi prepotentemente per la corsa Champions League, che adesso dista appena un punto. I giallorossi salgono, infatti, a 64 lunghezze, la Juventus è a 65. Con la vittoria della Lazio sulla Cremonese, alla Fiorentina basta solo un punto per salvarsi ed evitare l'eventuale spareggio, infatti adesso la Cremonese dista 9 punti ed in caso di parità alla 38° giornata si giocherebbe lo spareggio.