Lazio, Isaksen supera Oddi: 132 gare e prima fascia da capitano

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Isaksen si prepara a indossare per la prima volta la fascia di capitano della Lazio. Con 132 gare in biancoceleste, il danese supera Oddi ed è il veterano di una formazione di neofiti.

Isaksen davanti a Oddi: le presenze dei titolari

Fatta eccezione per Tavares, nessuno dei titolari previsti arriva a 30 presenze dal primo minuto in Serie A con l’aquila sul petto. In questo gruppo, il numero di gare complessive di Isaksen spiega la scelta della fascia.

Pinamonti in crescita, Noslin possibile cambio

L’asse centrale resta quello formato da Mandas, Sutalo, Provstgaard e Belahyane; davanti, invece, cambia la punta. Il Messaggero descrive il taciturno Pinamonti in crescita, pur ricordando che da maggio non gioca più di 55 minuti.

Nella ripresa Noslin può tornare centravanti, mentre Cancellieri e Pedraza sono gli unici potenziali innesti nel tridente. Anche Dele-Bashiru è destinato a trovare spazio dalla panchina.

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