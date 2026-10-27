Gattuso nel post: "Bisogna vedere come reagiremo quando prenderemo una legnata. Inzaghi?..."

Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco dopo il fischio finale di Sassuolo-Lazio, terminata con un 2-6.

Dobbiamo migliorare un po’ nel blocco difensivo, non siamo stati bravissimi in alcuni aspetti. Ci ha aiutato che sono rimasti in 10, anche se col Monza abbiamo sofferto in superiorità, oggi sicuramente abbiamo fatto uno step. La classifica non bisogna guardarla se no ci viene il mal di testa. Noi abbiamo la strada del lavoro da seguire.

Sono superstizioso ma poi bisogna guardare la realtà. Però abbiamo una strada. Come vogliamo gestire un attimo andiamo in difficoltà, noi dobbiamo andare a pizzicare in avanti e correre. Ancora una legnata nei denti non l’abbiamo presa, vediamo come reagiremo quando succederà.

Ringrazio Inzaghi la sua squadra era forte a livello difensivo e a livello tecnico e tattico. Ringrazio Simone ed è un onore.

Sono soddisfatto, era anche una novità per noi l’infrasettimanale. C’era preoccupazione, non abbiamo fatto turnover e ho cambiato solo un giocatore. C’è grande soddisfazione, siamo stati avvantaggiati quando sono rimasti in 10. Venivamo già dall’esperienza di due settimane fa contro il Monza dove abbiamo sofferto le pene dell’inferno. Oggi abbiamo fatto un altro step, siamo entrati con un modo che mi piace molto. Tanta roba.

Non guardiamo la classifica sennò ci ubriachiamo di felicità e ci gasiamo, dobbiamo pensare al nostro percorso per fare le cose in un certo modo. Quando cominciamo a non essere veementi sulle pressioni degli avversari diventiamo vulnerabili, mi diranno si può fare? Se non si fa si rompono le linee, non rompete sui centrali. Oggi li abbiamo messi in difficoltà sulla catena di destra e di sinistra, però con la qualità che hanno ti possono mettere in difficoltà. Oggi dovevamo migliorare questo aspetto, ma la squadra è viva. Si diverte e va.

Taylor oggi era incazzato un po’ perché l’ho sostituito a fine primo tempo, ma aveva preso l’ammonizione e non volevo dare un vantaggio a loro. Dele-Bahsiru sta spingendo, ma Taylor è un giocatore che sta sempre al posto giusto e vede cose che noi umani non vediamo. È tanta roba.

È una squadra scomoda che ti palleggia in faccia, se ti ruba palla va subito in verticale. È normale che siamo stati bravi, sapevamo che se avessimo costruito in un certo modo li avremmo messi in difficoltà ma qualcosa devi lasciare. Però secondo me siamo stati per venticinque minuti non siamo stati bravi a pizzicare davanti, siamo stati una via di mezzo e potevamo fare meglio. C’era preoccupazione da parte mia, abbiamo preparato la partita in sala video. Non siamo andati in campo. Sono stati bravi a capire che partita fosse.