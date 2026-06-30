La Lazio abbassa il prezzo per Gila: il Napoli in corsa

Cambia lo scenario: da 30 milioni a 22 più bonus

Come riportato da Alfredo Pedullà, la richiesta della Lazio, per fare partire il difensore spagnolo, è scesa da 30 milioni a 22 più 3 di bonus. Il prezzo fino ad ora era stato fisso, soprattutto perché una percentuale vicina al 50% è destinata ad andare al Real Madrid. Tuttavia le richiesta nell'ultima ora è cambiata.

Il Napoli in corsa per Gila

Il Napoli segue con attenzione il giocatore biancoceleste: aveva proposto Rafa Marin e Lucca, un'offerta non convincente per la Lazio che non valuta contropartite. Si attendono ancora novità da parte dell'Atalanta, che aveva proposto 20 milioni più bonus per il calciatore. La Lazio rischierebbe di perderlo, altrimenti, a parametro zero, ad un anno di scadenza dal contratto.