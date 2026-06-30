Sondaggio per Piccoli: la Lazio è in cerca di un'attaccante

Niente contropartite: si valuta l'opzione Piccoli, classe 2003, attaccante della Viola

Alisia Cerqua /
Piccoli
Gabriele Maltinti

La Lazio guarda in casa della Fiorentina

La Lazio è in cerca di un attaccante. Il Napoli aveva proposto Lucca, ma il club non intende aprire a contropartite tecniche nell'operazione Gila. 

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Si valuta l'opzione Piccoli

Come riportato da Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni ci sarà un sondaggio per Roberto Piccoli. L'attaccante, classe 2001, è arrivato a Firenze nell'estate 2025 per 25 milioni di euro più due di bonus e il 10% di una futura rivendita a favore del Cagliari. Ha fatto parte delle giovanili dell'Atalanta e ha esordito in prima squadra a 18 anni contro l'Empoli. È stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore dall'attuale allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, durante le partite per la qualificazione al Mondiale 2026. 

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