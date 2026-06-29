“La squadra è nel mio cuore…”

Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha commentato il cammino dell'Ecuador ai Mondiali 2026, squadra che sta seguendo da vicino. Ha anche ricordato la Lazio e parlato del nuovo allenatore Gattuso.

L'intervista: Lazio e Gattuso

Oltre ad essere un grande tifoso della sua Nazionale di calcio, è molto legato al popolo biancoceleste: “Tutti i tifosi sanno che la squadra è nel mio cuore. Il Lazio club di Ney York mi ha accolto bene, è stata una situazione speciale sentire il loro amore e affetto”.

Su Gattuso: “Gattuso non ha fatto bene nella Nazionale, non posso giudicare la scelta di Gattuso che non viene da esperienze positive. Speriamo sempre, per il bene della Lazio, che lui possa confluire un'armonia ai tifosi e alla squadra, ma ad oggi non ce ne è tanta, sappiamo le difficoltà che stanno attraversando i tifosi con la società”.

Se ti dico: Amami o faccio un Caicedo? “Mi vengono in mente tanti bei ricordi, una bella storia alla Lazio, mi vengono in mente i miei goal alla Lazio, tutto, veramente una frase che rimarrà nella mia testa e nel mio cuore. Un saluto a tutti i tifosi… grazie per tutto e forza Lazio”.