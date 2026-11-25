Almeno 11 club di Serie A sostengono Giovanni Malagò nella corsa alla presidenza della FIGC, mentre Adriano Galliani raccoglie il sostegno di un altro fronte. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, La Lega Serie A, che alle precedenti elezioni aveva promosso la candidatura dell’ex numero uno del CONI con uno schieramento compatto, rischia di uscire dalla nuova tornata elettorale divisa al proprio interno.

Almeno 11 club sostengono Malagò

Il numero dei club favorevoli a Malagò è rilevante per la sua candidatura: per presentarla serve infatti l’appoggio di almeno una componente. Il fronte pro Galliani, guidato dal presidente interista, potrebbe dunque trovarsi in minoranza.

La scelta del prossimo presidente federale resta aperta tra i due candidati. La divisione nella massima serie riguarda anche gli equilibri interni della Lega in vista delle elezioni dei consiglieri federali.

Atalanta e Inter fuori dal fronte Malagò

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alcuni club si sono allontanati dallo schieramento favorevole a Malagò, Atalanta e Inter in testa. Tra le società ancora indecise figurano anche Juventus e Milan.

Alle differenze sulla presidenza della FIGC potrebbe quindi aggiungersi un’ulteriore frattura al momento di eleggere i consiglieri federali. È su entrambi i passaggi che si misura la compattezza mostrata dalla Serie A nella precedente tornata.

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