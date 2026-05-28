Lazio-Stadio Flaminio, iniziata la conferenza dei servizi preliminari: la situazione

Come riportato dall'agenzia di stampa DIRE, è iniziata alle 12, in modalità da remoto, la conferenza dei servizi preliminari per la ristrutturazione e l'ampliamento dello stadio Flaminio secondo il progetto della LAZIO.

Oggi la prima riunione

Quella di oggi è stata la prima riunione di un procedimento destinato a durare 45 giorni più 15 di proroga: al termine, i vari enti dovranno presentare le loro prescrizioni e dare i loro pareri che poi la LAZIO dovrà utilizzare per redigere il progetto definitivo. All'inizio dei lavori i responsabili della LAZIO, a partire dal presidente Claudio Lotito, hanno presentato in via preliminare il progetto, soffermandosi in particolare sugli aspetti dei parcheggi, con alcune nuove slide, sulla questione del vincolo e sulle caratteristiche adottate per il risparmio energetico.

Documentazione non ancora completata

A quanto riferito, la documentazione sull'opera sembra non sia stata ancora completata. La LAZIO ha fatto però sapere agli enti chiamati a fornire il parere che tutto sarà on line entro una decina di giorni a un link temporaneo che sarà disponibile in un paio di giorni. Per il Comune era presente il Dg del Campidoglio, Albino Ruberti. Era presente, in collegamento, un rappresentante della fondazione Nervi.