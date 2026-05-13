Marotta: "Abbiamo la speranza di poter conseguire la decima vittoria. Scudetto?..."

Il Presidente Marotta è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset poco prima del fischio d'inizio della finale Lazio-Inter.

Coppa Italia, finale Lazio-Inter: parla Marotta

Quando si disputa una finale è sempre una serata splendida, che ripaga i sacrifici che tutti hanno sostenuto. Noi in questa competizione ci crediamo e abbiamo la speranza di poter conseguire la decima vittoria, che porterebbe metaforiucamente a un’altra stella. Voglio che la squadra sia motivata al punto giusto”

Se pensiamo alla stellina d’argento? No. Tra l’altro il regolamento non lo prevede. Per cui l’importante è vincere.

È qualche anno che questo gruppo è insieme. È passato attraverso vittorie e sconfitte, ma il succo è la mentalità. Nel calcio moderno l’aspetto psicologico ha uno spazio importante. Quelli che erano ragazzi sono diventati uomini e sono capaci di fare ruoli importanti