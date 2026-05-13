Ansa, Proposta derby alle 12.00 'non è percorribile'

Come riportato dall'Ansa, la proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio 'non è percorribile'

Beniamino Civitelli /
Coreografia, scenografia derby - Depositphotos
Coreografia, scenografia derby - Depositphotos

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Anticipo alle 12.00 non percorribile

Come riportato dall'Ansa, la proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio 'non è percorribile', apprende l'ANSA da fonti qualificate secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20.45. 

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