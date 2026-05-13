Ansa, Proposta derby alle 12.00 'non è percorribile'
Come riportato dall'Ansa, la proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio 'non è percorribile'
Coreografia, scenografia derby - Depositphotos
Arrivano nuove notizie per la data del derby.
Anticipo alle 12.00 non percorribile
Come riportato dall'Ansa, la proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio 'non è percorribile', apprende l'ANSA da fonti qualificate secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20.45.