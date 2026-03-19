Alessandro Nesta spegne 50 candeline! Gli auguri della società

Oggi l'ambiente biancoceleste celebra il compleanno di una delle leggende della storia del club: Alessandro Nesta. L'ex capitano laziale è diventato negli anni un simbolo di lazialità, grazie alla sua leadership e all'amore verso i colori biancocelesti.

Nesta spegne 50 candeline!

Arrivato nella Capitale laziale nel 1993, Nesta ha contribuito a scrivere pagine indelebili della storia della Lazio, i cosiddetti anni d'oro. Anche la società si è unita ai festeggiamenti e, sul proprio sito ufficiale, ha fatto gli auguri all'ex difensore, che oggi compie i suoi 50 anni.

La nota della società