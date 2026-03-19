Alessandro Nesta spegne 50 candeline! Gli auguri della società
L'ex capitano laziale compie oggi 50 anni: anche la società si è unita ai festeggiamenti
Oggi l'ambiente biancoceleste celebra il compleanno di una delle leggende della storia del club: Alessandro Nesta. L'ex capitano laziale è diventato negli anni un simbolo di lazialità, grazie alla sua leadership e all'amore verso i colori biancocelesti.
Nesta spegne 50 candeline!
Arrivato nella Capitale laziale nel 1993, Nesta ha contribuito a scrivere pagine indelebili della storia della Lazio, i cosiddetti anni d'oro. Anche la società si è unita ai festeggiamenti e, sul proprio sito ufficiale, ha fatto gli auguri all'ex difensore, che oggi compie i suoi 50 anni.
La nota della società
Spegne oggi 50 candeline Alessandro Nesta. L’ex difensore e capitano biancoceleste ha vestito la maglia della Lazio dal 1993 al 2002.
Nella Capitale, Nesta ha collezionato 261 presenze e 3 reti. Con la Lazio, ha conquistato uno Scudetto, due Coppe Italia, altrettante Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA.