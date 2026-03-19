Nazionale, non solo Zaccagni: un altro azzurro rischia il forfait

La Nazionale italiana è chiamata a un impegno decisivo: i play-off per le qualificazioni ai prossimi mondiali. L’Italia guidata da Gattuso, infatti, non è riuscita a qualificarsi automaticamente nella fase a gironi e dovrà quindi passare prima dagli spareggi, dove affronterà l’Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo.

Playoff, Tonali a rischio

Tuttavia, nelle ultime settimane è scattato un vero e proprio allarme in nazionale: il commissario tecnico potrebbe rinunciare non solo a Zaccagni, ma anche a Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, uscito al 55' nella sfida degli ottavi di Champions League.

L’ex rossonero sarà sottoposto nelle prossime ore a una risonanza per capire l’entità dell’infortunio: il giocatore ha lasciato il campo dolorante, toccandosi il flessore sinistro. Secondo quanto raccolto dal Il Messaggero, c’è il concreto rischio che anche Tonali possa dare forfait.

In programma domani le convocazioni

Nella giornata di domani sono previste le 28 convocazioni della nazionale azzurra e, dopo il problema rimediato dal centrocampista, Gattuso sarebbe già valutando le possibili alternative.

La sfida contro l’Irlanda del Nord sarà decisiva e il ritorno in campo degli azzurri è ormai imminente, per questo il clima a Coverciano è estremamente teso, anche alla luce delle condizioni non ottimali di altri azzurri come Barella e Bastoni.