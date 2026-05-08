Festa allo Stirpe: il Frosinone è promosso in Serie A. Tutti i verdetti della Serie B 25/26

Si è giocata questa sera la giornata conclusiva della Serie B 2025/26, che ha espresso tutti i verdetti di quest'annata.

Il Frosinone torna in Serie A

Massimilaino Alvini - Depositphotos

Grande festa allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone con i padroni di casa che vincendo 5-0 contro il Mantova si regalano la promozione in Serie A. La squadra allenata da Massimiliano Alvini chiude il suo campionato al secondo posto dietro al Venezia, entrambe le squadre il prossimo anno giocheranno in massima serie.

Tutti i verdetti

Per quel che riguarda la retrocessione in Serie C, pareggiano tra di loro Pescara e Spezia condannandosi entrambe alla serie inferiore; mentre a nulla è servita la vittoria della Reggiana contro la Sampdoria con anche gli emiliani che scendono di categoria. Ai Play-out sarà sfida tra Sudtirol e Bari. Per quel che riguarda i Playoff le 6 squadre a giocarsi l'ultimo posto valido per la Serie A saranno: Monza (3°), Palermo (4°), Catanzaro (5°), Modena (6°), Juve Stabia (7°), Avellino (8°).