Theo Hernandez trascina l’Al Hilal: Inzaghi conquista la King Cup

Theo Hernandez decisivo: l’Al Hilal vince la King Cup

Simone Inzaghi celebra il suo primo successo in Arabia Saudita. Il suo Al Hilal supera 2-1 l’Al-Kholood grazie alla rete firmata dall’ex Milan Theo Hernandez e si aggiudica la King Cup.

Per l’ex allenatore della Lazio si tratta del decimo trofeo conquistato da tecnico in carriera, il primo ottenuto in Arabia dopo i sei vinti alla guida dell’Inter (uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane) e i tre centrati sulla panchina biancoceleste (una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane).

Simone Inzaghi raggiunge quota dieci trofei da allenatore

La vittoria dell’Al Hilal consente a Simone

Inzaghi di aggiungere un altro titolo al proprio palmarès. Dopo i successi ottenuti in Italia con Inter e Lazio, il tecnico italiano inaugura la sua esperienza araba conquistando subito la King Cup.

Decisivo ancora una volta Theo Hernandez, autore del gol che ha indirizzato la finale contro l’Al-Kholood e regalato all’allenatore italiano il primo trofeo della sua avventura saudita.