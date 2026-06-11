Calciomercato Lazio, obiettivo ringiovanimento: i nomi sul taccuino di Fabiani

La Lazio ha deciso di voltare pagina: l'obiettivo prioritario per questa sessione di mercato è abbassare l'età media della rosa, che nella scorsa stagione era tra le più alte d'Europa (27,7 anni). Il club vuole puntare su profili giovani e di prospettiva, cercando di coniugare qualità e sostenibilità economica per non pesare eccessivamente sulle casse biancocelesti.

I talenti nel mirino

Come riportato dal Corriere dello Sport, per rinforzare l'attacco, il nome caldo è quello di Isak Bjerkebo, esterno classe 2003 del Sirius. Lo svedese sta impressionando tutti in patria con 9 gol e 2 assist nelle prime 10 giornate, numeri che lo hanno proiettato in cima alla classifica marcatori. Si continua a monitorare anche Jonathan Asp Lensen. Per quanto riguarda la difesa, la dirigenza ha messo nel mirino tre giovani promesse: Diego Coppola (Brighton), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach) e Lautaro Rivero (River Plate).

Il sogno proibito Jhon Duran

Tra i nomi accostati alla Lazio c'è anche quello di Jhon Duran, ma si tratta di un'operazione estremamente complicata, quasi una suggestione. Il cartellino dell'ex Aston Villa è stato pagato oltre 70 milioni dall'Al Nassr e l'ingaggio da 10 milioni a stagione è fuori portata. L'unico spiraglio, al momento molto stretto, sarebbe un prestito con il club saudita che accetti di coprire gran parte dello stipendio dell'attaccante.