Marcangeli: "Nessun riscatto obbligatorio per Mandas, ma…"

È stata una stagione in cui la Lazio ha avuto molto a che fare con i portieri, prima con la cessione a gennaio di Mandas, poi l'exploit di Motta ed infine la titolarità di Furlanetto al derby. Quest'estate la porta sarà uno dei primi temi da affrontare per la la Lazio ed arrivano importanti novità su Christos Mandas, attualmente in prestito al Bournemouth.

Nessun riscatto obbligatorio per Mandas

Secondo quanto riportato da Valerio Marcangeli ai microfoni di Radio Laziale durante Lazio Social Club, qualora il Bournemouth dovesse qualificarsi in Champions League non ci sarà il riscatto obbligatorio per Christos Mandas. Il club inglese resta comunque interessato al portiere greco, per questo è possibile che chieda alla Lazio uno sconto sul riscatto precedentemente pattuito.

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