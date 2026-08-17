Lazio-Mantova, catastrofe in Coppa Italia: i quotidiani affondano la squadra di Gattuso

I quotidiani sportivi hanno aperto la prima pagina con titoli duri per via della clamorosa eliminazione contro il Mantova

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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I quotidiani sportivi hanno aperto la prima pagina con titoli duri per via della clamorosa eliminazione contro il Mantova

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