Lazio-Mantova, catastrofe in Coppa Italia: i quotidiani affondano la squadra di Gattuso
I quotidiani sportivi hanno aperto la prima pagina con titoli duri per via della clamorosa eliminazione contro il Mantova
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
I quotidiani sportivi hanno aperto la prima pagina con titoli duri per via della clamorosa eliminazione contro il Mantova
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