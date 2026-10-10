Lazio, Pellegrini aspetta il reintegro: la scadenza e le due possibili partite

Luca Pellegrini vuole tornare tra i convocati della Lazio, ma il suo reintegro non è ancora deciso. Secondo il Corriere dello Sport, c’è tempo fino a oggi per renderlo disponibile già contro il Monza.

Se il rientro non arriverà in tempo per la sfida con i brianzoli, la possibilità successiva è la partita contro la Juventus. Al momento, però, la società non sembra propensa a far rientrare in gruppo il terzino biancoceleste.

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Pellegrini, il reintegro resta in attesa

Il giocatore scalpita, mentre la Lazio valuta se modificare la sua posizione. La scadenza indicata per essere a disposizione contro il Monza rende la decisione immediata: in caso contrario, l’eventuale ritorno tra i convocati potrebbe slittare alla gara con la Juventus.

Perché il terzino è rimasto fuori rosa

La Lazio aveva escluso Pellegrini dal progetto nella speranza di liberarsi di un ingaggio pesante. Sulla stessa fascia ci sono anche Tavares e Pedraza.

Il contratto del terzino scade nel 2027, come quelli di Lazzari, Cancellieri e Cataldi. A differenza degli altri tre, però, Pellegrini è stato l’unico biancoceleste a rimanere fuori rosa.

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